2018-09-17T09:46:52+03:00
Происшествия

На пожаре в дачном домике под Семеновом погиб пенсионер

Причиной стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Семеновском районе Нижегородской области загорелся дачный дом. Пожарные обнаружили на месте происшествия тело его владельца. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел вчера,16 сентября, около двух часов ночи в поселке Керженец. Когда спасатели приехали на место вызова, там уже происходило открытое горение дачного дома.

Спасти здание не удалось – оно выгорело дотла. Спасатели обнаружили внутри тело мужчины 1949 года рождения. Он был хозяином дома.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы семь человек личного состава и три единицы техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, синоптики предупреждают нижегородцев о жаре с 15 по 18 сентября, и как следствие, опасности возникновения лесных пожаров. Местами по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сергаче пропал 83-летний Владимир Телегин
Нижегородский депутат получил условный срок за мошенничество в крупном размере
Движение транспорта по улице Литвинова ограничено до 22 сентября
По берегу ручья на Щелоковском хуторе выложат более 400 тонн декоративного камня
Глеб Никитин открыл новый общественный центр в селе Хирино
Нижегородские автобусы планируют оснастить датчиками расхода топлива
100 новых автобусов большой вместимости закупят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Суд закрыл нижегородское кафе «Сказочный Восток» из-за антисанитарии
Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился на 8%
52-летний Михаил Рыбкин пропал в Нижегородской области
«Бал пушкинской эпохи» пройдет в Большом Болдине 22 сентября
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин священника Евгения Юшкова «Фиваида»
Похитителя сумки с мобильником поймали в Дзержинске спустя два месяца
Безработный рецидивист обчистил квартиру на улице Челюскинцев в Балахне
Известные писатели встретятся с юными нижегородцами в библиотеке
Еще 32 водителя оштрафованы за езду по Большой Покровской
48 километров тепловых сетей отремонтировали и заменили в Нижнем Новгороде
Говядина, мясо кур и морковь подешевели в Нижегородской области
19 нижегородцев получили отравления грибами в 2018 году
Глеб Никитин вступит в должность губернатора 26 сентября
Двухлетняя Вика Нижегородцева, которая пропала в Кстовском районе — нашлась!
В Кстовском районе мотоциклист на скорости врезался в погрузчик и разбился
В Нижнем Новгороде временно изменится маршрут трамвая №8
Праздник трезвости состоится в Автозаводском районе
В Нижегородской области пропала двухлетняя Вика Нижегородцева
В Нижегородской области озимые посеяны на площади 189 000 гектаров
Автоледи на «Kia» сбила 12-летнего ребенка в Балахне
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Дальнеконстантиновском районе