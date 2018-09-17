На пожаре в дачном домике под Семеновом погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 09:46 2018-09-17T09:46:52+03:00

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В Семеновском районе Нижегородской области загорелся дачный дом. Пожарные обнаружили на месте происшествия тело его владельца. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел вчера,16 сентября, около двух часов ночи в поселке Керженец. Когда спасатели приехали на место вызова, там уже происходило открытое горение дачного дома.

Спасти здание не удалось – оно выгорело дотла. Спасатели обнаружили внутри тело мужчины 1949 года рождения. Он был хозяином дома.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы семь человек личного состава и три единицы техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, синоптики предупреждают нижегородцев о жаре с 15 по 18 сентября, и как следствие, опасности возникновения лесных пожаров. Местами по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.