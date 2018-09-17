2018-09-17T09:28:47+03:00
Общество

Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился на 8%

За семь месяцев было построено 623,4 тысячи квадратных метров жилых домов
Юлия ИСАЕВА
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В период с января по июль 2018 года темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился на восемь процентов. Эти показатели сравнивались с цифрами, которые были получены за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций и данные Росстата, за семь месяцев 2018 года в Нижегородской области было построено 623,4 тысячи квадратных метров жилых домов.

По вводу жилья Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа. В России – 13. Темп роста ввода жилья составил 108%.

Напомним, в октябре 2018 года 75 домов в деревне Кузнечиха получат централизованное водоснабжение. Согласно информации, диаметр вновь проложенного водопровода составит 160 мм, общая протяженность сети – более двух с половиной километров. Работы ведутся с августа 2018 года.

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