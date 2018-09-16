2018-09-16T18:37:09+03:00
Общество

52-летний Михаил Рыбкин пропал в Нижегородской области

Мужчина ушел из дома в поселке Воскресенское 12 сентября и пропал
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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52-летний Михаил Николаевич Рыбкин пропал в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

- 12 сентября мужчина ушел из своего дома на улице Пролетарская в поселке Воскресенское и не вернулся, - говорится в сообщении. – В момент исчезновения мужчина был одет в серо-синюю куртку, коричневую рубашку, черные болониевые штаны и галоши. Среди особых примет – отсутствие указательного пальца и искривленный нос.

Приметы: рост 177 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и светлые глаза. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию.

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