52-летний Михаил Рыбкин пропал в Нижегородской области
52-летний Михаил Николаевич Рыбкин пропал в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».
- 12 сентября мужчина ушел из своего дома на улице Пролетарская в поселке Воскресенское и не вернулся, - говорится в сообщении. – В момент исчезновения мужчина был одет в серо-синюю куртку, коричневую рубашку, черные болониевые штаны и галоши. Среди особых примет – отсутствие указательного пальца и искривленный нос.
Приметы: рост 177 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и светлые глаза. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию.