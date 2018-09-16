2018-09-16T16:30:07+03:00
Звезды

«Бал пушкинской эпохи» пройдет в Большом Болдине 22 сентября

В рамках фестиваля нижегородцев научат светскому этикету XIX века
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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22 сентября в 19:00 в селе Большое Болдино пройдет «Бал пушкинской эпохи», где нижегородцев ждет интерактивная танцевально-развлекательная программа, посвященная светскому этикету и бальной культуре позапрошлого столетия. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- Пушкинский бал завершит фестиваль искусств «Золотое Болдино», - говорится в сообщении. – Гостей мероприятия ждут танцы XIX века – полонез, вальс, мазурка, кадриль и полька, а также многочисленные игры и развлечения. Кроме того, гостям бала расскажут о тонкостях светского этикета – как признаться в любви с помощью веера, какие и как носить перчатки, куда записывать имена кавалеров.

Кстати, программа подойдет для участников любого возраста. Так что круг гостей не ограничен. Напомним, фестиваль «Золотое Болдино» открылся 13 сентября. Он объединил в себе самые разные жанры искусства – поэзию, музыку и театр.

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