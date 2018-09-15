Похитителя сумки с мобильником поймали в Дзержинске спустя два месяца

СЕГОДНЯ 18:53 2018-09-15T18:53:56+03:00

Преступление было совершено в июле этого года

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В Дзержинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее в полицию поступило заявление о том, что 22 июля 2018 года неизвестный, находясь в одном из домов по улице Ватутина, похитил принадлежавшую потерпевшему сумку, в которой также находился мобильный телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, к данному преступлению причастен безработный 31-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения закона.

Злоумышленник был задержан правоохранителями и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Балахне по горячим следам был задержан квартирный вор.