Похитителя сумки с мобильником поймали в Дзержинске спустя два месяца
В Дзержинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ранее в полицию поступило заявление о том, что 22 июля 2018 года неизвестный, находясь в одном из домов по улице Ватутина, похитил принадлежавшую потерпевшему сумку, в которой также находился мобильный телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, к данному преступлению причастен безработный 31-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения закона.
Злоумышленник был задержан правоохранителями и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Балахне по горячим следам был задержан квартирный вор.