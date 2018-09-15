2018-09-15T14:54:07+03:00
Происшествия

Безработный рецидивист обчистил квартиру на улице Челюскинцев в Балахне

Материальный ущерб составил 15700 рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Балахне Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, 13 сентября 2018 года в полицию поступило заявление о том, что неизвестный, повредив запорное устройство на оконной раме, незаконно проник в одну из квартир по улице Челюскинцев в Балахне и тайно похитил оттуда деньги. Общая сумма материального ущерба составила 15 700 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а вскоре удалось задержать и подозреваемого – им оказался неработающий 30-летний местный житель, который ранее уже был судим. Мужчина признался в содеянном и написал явку с повинной.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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