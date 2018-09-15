2018-09-15T12:28:27+03:00
Общество

Еще 32 водителя оштрафованы за езду по Большой Покровской

Всего за время действия запрета движения транспорта по главной улице города ПДД были нарушены 371 раз
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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За неделю с 7 по 13 сентября 2018 года на улице Большой Покровской, предназначенной исключительно для пешеходов, было выявлено 32 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, согласно информации, семь нарушений касались движения в пешеходной зоне, двадцать водителей проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», и еще пять были оштрафованы по прочим статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Всего же за время действия запрета движения транспорта по Большой Покровской было зарегистрировано 371 нарушение правил дорожного движения.

Напомним, запрет на движение транспорта по Большой Покровской был введен с апреля 2018 года. Автомобили могут проезжать только по улицам Октябрьской и Грузинской. Кроме того, с 6:00 до 9:00 разрешено движение со стороны Малой Покровской и площади Минина и Пожарского для подвоза грузов к магазинам и предприятиям общественного питания.

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