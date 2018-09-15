48 километров тепловых сетей отремонтировали и заменили в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-15T10:31:48+03:00

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В Нижнем Новгороде продолжается подготовка объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019. Все идет в соответствии с утвержденным графиком, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Согласно данным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, на 14 сентября 2018 года из 7746 многоквартирных домов с центральным отоплением работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления выполнены на 7682 домах – это 99% от всего жилищного фонда. Централизованные системы теплоснабжения образовательных, культурных и спотивных учреждений подготовлены на 98%.

Теплоснабжающие организации провели испытания на прочность и плотность всех 2821 километров подведомственных сетей. Профилактический ремонт был проведен на 248 из 250 котельных, завершен ремонт всех 164 центральных тепловых пунктов, также отремонтированы и заменены 48 километров тепловых сетей.