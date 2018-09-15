2018-09-15T10:09:53+03:00
Общество

Говядина, мясо кур и морковь подешевели в Нижегородской области

Кроме того, снизились цены на яблоки, лук и капусту
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Говядина, куриное мясо и морковь подешевели в Нижегородской области за последнюю неделю. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает министерство экономического развития и инвестиций.

Так, согласно информации, с 3 по 10 сентября 2018 года в Нижегородской области на0,7% подешевела говядина – с 326,06 до 323,7 рублей за килограмм. Куриное мясо стало дешевле на 1,3% - с 127,4 до 125,8 рублей за килограмм, а цены на морковь снизились на 14,5% - с 35,8 до 30,6 рублей за килограмм.

Кроме того, в Нижегородской области также снизились средние цены на капусту, яблоки и лук.

Напомним, согласно данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области в среднем на 7% меньше, чем в среднем по России.

Напомним также, ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.

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