2018-09-15T09:29:11+03:00
Общество

19 нижегородцев получили отравления грибами в 2018 году

Большая часть из них – взрослые
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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С начала 2018 года в Нижегородской области зарегистрировано 19 пострадавших от отравления грибами, в основном – взрослые. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети, поскольку в детском организме еще нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов. Именно поэтому не рекомендуется вообще кормить какими-либо грибами детей до 14 лет, - отметили в пресс-службе управления.

Тем не менее, осенью случаи отравления грибами детей учащаются. Нередко это происходит во время прогулок – малыши тянут в рот сырые грибы и получают отравление.

- Грибы являются трудно перевариваются, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются только абсолютно здоровым людям, не имеющим никаких заболеваний пищеварительной системы, - подчеркнули в управлении.

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