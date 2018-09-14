2018-09-14T16:07:27+03:00
Общество

Глеб Никитин вступит в должность губернатора 26 сентября

Церемония инаугурации запланирована на 14:00
Глеб ТУМАНОВ
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26 сентября Глеб Никитин вступит в должность губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, церемония состоится в в 14:00:

- С местом мы определимся и обязательно сообщим.

Напомним, Глеб Никитин одержал победу на выборах губернатора региона 9 сентября с результатом в 67,75%. За кандидата проголосовали 67,77% избирателей, сообщается на сайте областной избирательной комиссии 9 сентября.

Уточняется, что за Никитина в регионе проголосовал 707 тысяч 601 избиратель.

Согласно имеющимся данным, за заместителя председателя Заксобрания Владислава Егорова проголосовали 16,62% человек (или 173 тысячи 548), за депутата Госдумы РФ Александра Курдюмова – 6,50% (или 77 тысяч 854), за депутата Заксобрания Галину Клочкову – 4,35% (45 тысяч 405), и за кандидата от «Партии Пенсионеров» Александра Быкова свои голоса отдали 3,26% или 34 тысячи 83 избирателя.

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