2018-09-14T15:59:05+03:00
Общество

Двухлетняя Вика Нижегородцева, которая пропала в Кстовском районе — нашлась!

Волонтеры отыскали девочку спустя три часа после пропажи
Светлана СТРОКАН
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Двухлетняя Вика Нижегородцева, которая гуляла с мамой и пропала в густой траве — нашлась. Волонтеры отыскали девочку спустя три с лишним часа после пропажи.

Напомним, 14 сентября в поселке Ветчак Кстовского района Нижегородского области пропал двухлетний ребенок. Вика Нижегородцева пошла гулять с собакой вместе с компанией других детей и исчезла из вида в густой траве около 11:30 дня. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, представители поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». Волонтеры прочесывали местность и заблокировали доступ к воде. Также велось наблюдение с воздуха при помощи квадрокоптера.

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