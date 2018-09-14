В Кстовском районе мотоциклист на скорости врезался в погрузчик и разбился

СЕГОДНЯ 15:17 2018-09-14T15:17:49+03:00

25-летний парень летел без прав и не держал дистанцию

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13 сентября в Кстовском районе мотоциклист без прав столкнулся с погрузчиком и разбился насмерть. Об этом стало известно от сотрудников отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

25-летний парень, управляя мотоциклом «Honda» без прав, ехал на скорости и не держал дистанцию. Стоклновение с фронтальным погрузчиком KOMATSU произошло в 23:30 на

437 километре автодороги Москва – Уфа. Водитель мотоцикла погиб на месте.

Напомним, 13 сентября в Арзамасском районе 57-летний водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Трагедия произошла в 19:30 вечера на 13 километре автодороги Выездное – Шерстино. Личность погибшего установить пока не удалось.

Днем ранее, 12 сентября около восьми вечера на улице Ярошенко трамвай насмерть сбил велосипедиста. 41-летняя женщина — водитель трамвая «Т-3», совершила наезд на велосипедиста, который пересекал трамвайные пути. Женщина управляла трамваем в течение восьми лет.