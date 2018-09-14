2018-09-14T15:03:15+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде временно изменится маршрут трамвая №8

Транспорт будет ходить от улицы Игарской до поселка Малышево
Светлана СТРОКАН
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15 сентября 2018 года с 8 утра до 16 вечера изменится маршрут трамвая №8. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Движение трамваев временно будет организовано от улицы Игарской до поселка Малышево. Такие изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту трамвайных путей на улице Рельсовой.

Напомним, транспортные ограничения начались и на Ковалихе. С 11 сентября по 2 октября временно закрыты для проезда участок возле дома № 35 по улице Нестерова от улицы Ковалихинская до улицы Ульянова. Проезд транспорта будет временно запрещен в связи с необходимостью проведения строительно-монтажных работ. Об этом сообщается на сайте Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Также на участке улицы Советской Армии введено ограничение остановки автомобилей с 10 сентября. Изменения касаются участка в районе дома №22 по улице Советской Армии в Автозаводском районе.

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