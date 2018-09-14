Праздник трезвости состоится в Автозаводском районе

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-14T14:33:24+03:00

На мероприятии также можно будет поменять сигарету на конфету

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16 сентября 2018 года в 16.00 в Автозаводском парке культуры и отдыха состоится праздник трезвости.Гостей мероприятия ждут концертная программа, спортивные игры, конкурс рисунков на асфальте, просмотр тематических роликов и мультфильмов.

- Мероприятие организовано с целью пропаганды здорового образа жизни и отказа от употребления алкоголя, табака и наркотиков, — сообщили организаторы "трезвого праздника".

Посетителей ждут концертная программа «Мы за трезвую Россию», спортивные игры, конкурс рисунков на асфальте «Трезвая семья», просмотр тематических роликов и мультфильмов, выставка литературы антиалкогольного содержания. Кроме того, все желающие смогут принять участие в акции «Сигарету на конфету» и выставке-продаже безалкогольных напитков.

Завершится праздник раздачей буклетов нижегородцам о здоровом образе жизни.