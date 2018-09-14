2018-09-14T14:15:48+03:00
Общество

В Нижегородской области пропала двухлетняя Вика Нижегородцева

Волонтеры собирают людей на поиски у дома 35 на улице Лесной в поселке Ветчак Кстовского района
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

14 сентября в поселке Ветчак Кстовского района Нижегородского области пропал двухлетний ребенок. Вика Нижегородцева пошла гулять с собакой вместе с компанией других детей и исчезла из вида в густой траве около 11:30 дня. Найти девочку пока не удалось.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, представители поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». Волонтеры прочесывают местность и заблокировали доступ к воде. Также ведется наблюдение с воздуха при помощи квадрокоптера.

Родственники пропавшей описали приметы девочки: два года, каштановые волосы. Была одета в джинсового цвета толстовку с капюшоном, серые штаны и ярко-розовые кроссовки. Под толстовкой была желтая кофточка с синими бантиками.

В данный момент волонтеры организовали поиски и ждут добровольцев в поселке Ветчак Кстовского района у дома 35 на улице Лесной.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: экстренной связи: 02, 112, 8-831-291-51-51;

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кстовском районе мотоциклист на скорости врезался в погрузчик и разбился
В Нижнем Новгороде временно изменится маршрут трамвая №8
Праздник трезвости состоится в Автозаводском районе
В Нижегородской области озимые посеяны на площади 189 000 гектаров
Автоледи на «Kia» сбила 12-летнего ребенка в Балахне
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Дальнеконстантиновском районе
Нижегородская прокуратура обнаружила нарушения при закупках на 17 миллионов рублей
«Тойота» насмерть задавила пешехода в Арзамасском районе
С 15 по 18 сентября предрекают жару и лесные пожары
Школа и четыре дома в Приокском районе остались без света
Нижегородский чиновник не предоставил сведения о доходах на сумму более 100 000 рублей
15 нижегородских проектов отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик
Дина Аверина завоевала 4-е золото на мировом первенстве по художественной гимнастике
Два премьерных спектакля покажут в Центре театрального мастерства осенью-2018
Нижегородские педиатры совершенствуются в лечении детского гепатита
В Лукино сгорела баня из-за неисправности дымохода
Полиция задержала 23-летнего саровчанина, который украл пилу
Четыре новые школы откроются в Нижегородской области в 2018 году
Нижегородские пенсионеры бесплатно займутся каратэ и восточными единоборствами
Глеб Никитин принял отставку Александра Байера
ГАЗ проведет конкурс для айтишников
Дуэльное фехтование и конный турнир пройдут на Щелоковском хуторе
Владимир Исаев проверит готовность дорожных предприятий к зиме
Вопрос со школьными автобусами в Нижегородской области решат до конца 2018 года
Региональные следователи заподозрили «Нижегородский водоканал» в неуплате налогов
В «День спринтера» за первенство поборются 250 нижегородских пловцов