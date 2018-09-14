В Нижегородской области озимые посеяны на площади 189 000 гектаров

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-14T13:58:06+03:00

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Посевная кампания озимых культур в Нижегородском регионе вышла на финишную прямую. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. По состоянию на 14 сентября 2018 года озимые посеяны на площади 189 300 гектаров (98,4%).

- Посевные работы находятся под постоянным контролем министерства. Сев озимых осуществляется в оптимальные агротехнические сроки с применением удобрений и использованием высококачественных семян, что является основой получения хорошего урожая, - заявил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.

Напомним, нижегородские аграрии получат 106,1 миллионов рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ.

Напомним, если у нижегородцев выдался урожайный сезон и закрома ломятся от огурцов, кабачков или других овощей и фруктов, то поделиться всем добром можно в зоопарке "Лимпопо", где самым активным подарят подарки.

- Мы принимаем от всех желающих помочь зоопарку ягоды, грибы, фрукты и овощи – все, что выросло на ваших приусадебных участках, собрано в лесах. Принесенные вами вкусности будут заготовлены впрок и пойдут на корм для животных на зиму. Мы принимаем еловые шишки, грибы, черноплодную и обычную рябину, калину, клюкву, бруснику, яблоки, груши, морковь, кабачки, тыкву другие овощи и фрукты, - добавили сотрудники. Самые активные будут награждены.

Принести урожай для заготовки кормов на зиму можно в любой будний день с 8:00 до 17:00 в администрацию зоопарка «Лимпопо» по адресу: Нижний Новгород, ул. Ярошенко, 7 Б.