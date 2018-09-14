2018-09-14T13:31:24+03:00
Общество

Автоледи на «Kia» сбила 12-летнего ребенка в Балахне

После оказания необходимой медицинской помощи школьник был отпущен из больницы
Светлана СТРОКАН
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13 сентября в 17:30 вечера в Балахне женщина-водитель сбила школьника. 12-летний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Цветном бульваре. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

50-летняя женщина была за рулем автомобиля «Кia». Ребёнок находился без сопровождения взрослых.

Родители доставили ребенка в Центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи школьник был отпущен из больницы.

Напомним, 13 сентября 57-летний водитель«Тойоты» насмерть сбил пешехода на 13 километре автодороги Выездное – Шерстино. Смертельное ДТП произошло в Арзамасском районе в 19:30 вечера. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. Стало известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Личность погибшего установить пока не удалось.

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