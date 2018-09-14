2018-09-14T12:51:36+03:00
Общество

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Дальнеконстантиновском районе

Новый ФОК должен открыть свои двери уже в сентябре следующего года
Светлана СТРОКАН
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В Дальнеконстантиновском районе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На данный момент, это единственная территория в регионе, где в 2018 году началось строительство ФОКа.

Скорому открытию рады местные учителя физкультуры, так как скоро будет есть, где развернуться:

- Сейчас мы хотим не просто работать, а работать на результат. Для того, чтобы был результат у наших детей, должны быть соответствующие условия. У нас есть огромное желание, и есть дети, которые уже достигают серьезных высот в спорте, являются призерами районных, областных и всероссийских соревнований. И, конечно, нам нужен спортивный комплекс, который бы нам помог выращивать таких спортсменов, — рассказала учитель физкультуры Дальнеконстантиновской средней школы Светлана Барскова.

- Вопрос о строительстве этого комплекса решить было непросто. Стоимость проекта – порядка 500 миллионов рублей, и это, конечно, очень серьезная сумма. Но жители Дальнеконстантиновского района очень ждали этого решения, очень большое количество вопросов было по этому поводу на протяжении последних лет, - рассказал депутат Государственной Думы Денис Москвин.

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