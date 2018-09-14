«Тойота» насмерть задавила пешехода в Арзамасском районе

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-14T12:01:47+03:00

Известно, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте

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13 сентября в 19:30 вечера в Арзамасском районе произошло смертельное ДТП.

57-летний водитель«Тойоты» насмерть сбил пешехода на 13 километре автодороги Выездное – Шерстино. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Стало известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Личность погибшего установить пока не удалось.

Напомним, 12 сентября около восьми вечера на улице Ярошенко трамвай насмерть сбил велосипедиста. 41-летняя женщина — водитель трамвая «Т-3», совершила наезд на велосипедиста, который пересекал трамвайные пути. Женщина управляла трамваем в течение восьми лет.

Ранее, четвертого мая на улице Нахимова, трамвай сбил пешехода, который стоял на остановке. ДТП произошло в девять часов утра. Женщине-водителю 36 лет, из них один год она управляла трамваем.