«Тойота» насмерть задавила пешехода в Арзамасском районе
13 сентября в 19:30 вечера в Арзамасском районе произошло смертельное ДТП.
57-летний водитель«Тойоты» насмерть сбил пешехода на 13 километре автодороги Выездное – Шерстино. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Стало известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Личность погибшего установить пока не удалось.
Напомним, 12 сентября около восьми вечера на улице Ярошенко трамвай насмерть сбил велосипедиста. 41-летняя женщина — водитель трамвая «Т-3», совершила наезд на велосипедиста, который пересекал трамвайные пути. Женщина управляла трамваем в течение восьми лет.
Ранее, четвертого мая на улице Нахимова, трамвай сбил пешехода, который стоял на остановке. ДТП произошло в девять часов утра. Женщине-водителю 36 лет, из них один год она управляла трамваем.