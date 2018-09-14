С 15 по 18 сентября предрекают жару и лесные пожары

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-14T11:50:35+03:00

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Синоптики предупреждают нижегородцев о жаре с 15 по 18 сентября, и как следствие, опасности возникновения лесных пожаров. Местами по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников. Об этом предупредили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

- При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов. Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных, — уточнили в МЧС.