2018-09-14T11:37:56+03:00
Общество

Школа и четыре дома в Приокском районе остались без света

С 9:00 до 16:00 электричества не будет в жилых домах №1,2,3 и 16 по улице 40 лет Победы
Светлана СТРОКАН
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Утро 14 сентября некоторые жители Приокского района встретили без электричества — без света остались три многоквартирных дома и школа. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО ЧС.

С 9:00 до 16:00 электричества не будет в жилых домах №1,2,3 и16 по улице 40 лет Победы. Без света останутся и ученики школы №134.

Кроме того, плановое отключение электроснабжения произошло в школе №134 по этой же улице. Как собщили в ведомстве, отключения производятся из-за работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Подачу электричества планируется возобновить после окончания технических работ.

Также из-за планового ремонта, в четырёх домах в Канавинском и Ленинском районах отключена горячая вода: с 09:00 до 13:00- на улице Сергея Акимова, №№8 и 9, с 10:00 ДО 14:00 – на улице Голубева, №№6/3, 6/5.

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