Нижегородский чиновник не предоставил сведения о доходах на сумму более 100 000 рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-14T11:28:25+03:00

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Прокуратура Автозаводского района обнаружила нарушения в работе чиновника Автозаводской администрации. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сотрудники нижегородской прокуратуры провели проверку о противодействии коррупции должностными лицами администрации района. В ходе нее было установлено, что чиновник не предоставил сведения о доходах на сумму свыше 100 тысяч рублей.

По выявленным нарушениям прокуратура Автозаводского района внесла представление в адрес главы администрации. Документ рассмотрен и удовлетворен. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, у региональных следователей появились вопросы, касающиеся налоговой отчетности «Нижегородского водоканала» за 2013 год. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. При этом отмечается, что ежегодно водоканал проходит необходимые налоговые проверки. Согласно информации, по результатам всех пройденных проверок, в том числе по итогам 2013 года, нарушений в налоговой отчетности выявлено не было.