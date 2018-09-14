15 нижегородских проектов отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-14T11:14:13+03:00

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15 проектов от Нижегородской области отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

- Комиссии предстояло выбрать из 21 проекта по 7 номинациям. Есть проекты, которые решают социальные вопросы: к примеру, военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» и инклюзивный лагерь для молодежи «Я – предприниматель». Интересные практики по привлечению туристов (чемпионат по ездовому спорту «Зимняя сказка»), по поддержке предпринимательства (образовательная программа для социальных предпринимателей «Бизнес-старт»), по развитию кадрового потенциала («Команда правительства» Нижегородской области), — отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.

В итоге комиссия отобрала 15 проектов в 7 номинациях. Во Всероссийский этап конкурса, в частности, прошел первый в России инклюзивный лагерь для молодежи «Я – предприниматель».

Справка

Конкурс направлен на выявление региональных и муниципальных практик, лучшие из которых будут включены в формируемый Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) "Магазин верных решений" и растиражированы на территории других регионов РФ. Конкурс проводится с 2016 года и в этом году впервые предполагает региональный этап.