2018-09-14T10:57:49+03:00
Общество

Дина Аверина завоевала 4-е золото на мировом первенстве по художественной гимнастике

Ранее сестры Аверины стали обладателями золота в командном первенстве
Светлана СТРОКАН
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Уроженки Нижегородской области сестры Дина и Арина Аверины стали триумфаторами Чемпионата мира по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в болгарской Софии. 13 сентября 2018 года Дина Аверина завоевала 4-е золото на мировом первенстве.

- Дина и Арина, в эти дни вами гордится вся Нижегородская область! - подчеркнул глава региона Глеб Никитин. — Вы являетесь воплощением спортивного успеха, достигнуть которого можно лишь колоссальным трудом и самоотдачей. Тысячи нижегородских девчонок будут равняться на вас и стремиться к новым спортивным вершинам. Я хочу высказать огромную благодарность всем, кто принял участие в этой огромной работе, прежде всего, Ларисе Беловой и Наталье Тишиной. Дина и Арина— золото нижегородской земли! Наша задача, чтобы таких звезд появлялось как можно больше, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, Дина и Арина Аверины начинали свою спортивную карьеру в городе Заволжье. Ранее сестры Аверины стали обладателями золота в командном первенстве.

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