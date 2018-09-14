2018-09-14T10:45:22+03:00
Общество

Нижегородские педиатры совершенствуются в лечении детского гепатита

Медики установили, что чаще всего причинами гепатита у детей являются приём лекарственных препаратов, отравление грибами, травмы печени, укусы змей, ожоги, асфиксия новорожденных
Светлана СТРОКАН
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Нижегородские медики предложили новые подходы к лечению детского гепатита. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского медуниверситета.

В ходе исследования нижегородские медики установили, что помимо вирусов, чаще всего причинами гепатита у детей являются приём лекарственных препаратов, отравление грибами, травмы печени, укусы змей, ожоги, асфиксия новорожденных.

- Мы предложили новые схемы назначения лекарств для терапии хронических вирусных, лекарственных и токсических гепатитов у детей. В результате эффективности терапии повышается в 1,5 раза, предупреждается возникновение рецидивов и формирование тяжёлых форм заболеваний, повышается качество жизни у 98% больных детей. Разработаны показания к назначению и схемы повторных курсов лечения, - сообщила профессор кафедры детских болезней ПИМУ, главный детский гастроэнтеролог Нижегородской области Ирина Садовникова.

Результаты исследований были представлены на пятой Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии раннего возраста» Сочи 11 сентября 2018 года.

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