Нижегородские педиатры совершенствуются в лечении детского гепатита
Нижегородские медики предложили новые подходы к лечению детского гепатита. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского медуниверситета.
В ходе исследования нижегородские медики установили, что помимо вирусов, чаще всего причинами гепатита у детей являются приём лекарственных препаратов, отравление грибами, травмы печени, укусы змей, ожоги, асфиксия новорожденных.
- Мы предложили новые схемы назначения лекарств для терапии хронических вирусных, лекарственных и токсических гепатитов у детей. В результате эффективности терапии повышается в 1,5 раза, предупреждается возникновение рецидивов и формирование тяжёлых форм заболеваний, повышается качество жизни у 98% больных детей. Разработаны показания к назначению и схемы повторных курсов лечения, - сообщила профессор кафедры детских болезней ПИМУ, главный детский гастроэнтеролог Нижегородской области Ирина Садовникова.
Результаты исследований были представлены на пятой Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии раннего возраста» Сочи 11 сентября 2018 года.