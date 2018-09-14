В Лукино сгорела баня из-за неисправности дымохода

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-14T10:25:12+03:00

За прошедшие сутки сгорели два дома и три автомобиля в Нижегородской области

Изменить размер текста: A A

13 сентября в Лукино Балахнинского района сгорела баня. Сообщение в пожарную часть поступило в 2:04. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение чердачного помещения, кровли и наружных стен бани. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка бани на общей площади 12 квадратных метров.

Тушили пожар 10 спасателей. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

В Нижегородской области за 13 сентября произошло 10 пожаров, два из них в области. Сгорели два дома, пять строений и три автомобиля. Причинами пожаров стали неисправность электроборудования, устройство дымохода, нарушение правил эксплуатации приборов и в двух случаях подозрение на поджог.