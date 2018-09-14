2018-09-14T09:53:14+03:00
Общество

Полиция задержала 23-летнего саровчанина, который украл пилу

Злоумышленник украл инструмент, попутно взломав автомобиль
Светлана СТРОКАН
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Саровские полицейские раскрыли ранее совершенную кражу.

Предметом преступного посягательства 23-летнего злоумышленника стала бензопила стоимостью около 7600 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть МУ МВД России по Нижегородской области поступило заявление о том, что в ночь на 11 сентября 2018 года неизвестный похитил пилу.

Заявительница сообщила, что неизвестное лицо, взломав замок ее автомобиля, припаркованного возле одного из кафе города, совершило кражу бензопилы. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 7600 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к данному противоправному деянию причастен 23-летний местный житель.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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