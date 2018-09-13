Четыре новые школы откроются в Нижегородской области в 2018 году

СЕГОДНЯ 19:11 2018-09-13T19:14:46+03:00

При этом открытие пристроя к школе №168 в Канавине состоится не раньше 2019 года

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Открытие четырех новых школ ожидается в регионе до конца 2018 года. Об этом министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин на заседании облправительства 13 сентября.

Школа на 150 мест появится в п. Фролищи Володарского района, школа на 900 мест – в р.п. Гидроторф Балахнинского муниципального района, школа на 425 мест в п. Суроватиха Дальнеконстантиновского района и пристрой на 400 мест в р.п. Тонкино.

При этом пристрой к школе №168 в Канавинском районе в 2018 году открыть не получится, поскольку его готовность оценивается на 20%.

- Ввод в эксплуатацию будет перенесен на 2019 год, - пояснил чиновник.

Кроме того, в этом году началось строительство школ, которые планируется открыть в 2019-2020 годах.

- Это школа на 550 мест в Богородске, учебный корпус в р.п. Выездное Арзамасского района, школа на 675 мест в Приокском районе и школа на 1500 мест в микрорайоне «Цветы», - рассказал Злобин.

Напомним, в 2018 году в Нижегородской области будет решен вопрос со школьными автобусами. Регион покроет актуальную потребность, которая составляет 116 автобусов.