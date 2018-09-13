Нижегородские пенсионеры бесплатно займутся каратэ и восточными единоборствами

СЕГОДНЯ 19:10 2018-09-13T19:10:54+03:00

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12 сентября Нижегородская федерация каратэ провела первое занятие в рамках проекта «Каратэ для долголетия». На занятиях нижегородские пенсионеры могут познакомиться с восточными единоборствами и пройти бесплатные тренировки по каратэ на базе клуба «Футагава». Тренировки стартовали 12 сентября, и будут проводиться дважды в неделю.

- Мы хотим, чтобы нижегородцы жили так же долго, как жители Японии. Там пенсионеры очень активно занимаются каратэ, многие после 60 лет только начинают занятия единоборствами. В этом виде спорта нет возрастных рамок, люди могу заниматься, пока позволяют силы и возможности. В Нижнем Новгороде желающих заниматься очень много, и у нас появилась идея в будущем организовать подобные курсы в каждом районе города, - сказал вице-президент Нижегородской региональной федерации каратэ Андрей Груздев.

Всего в пилотной программе будет 8 занятий, два раза в неделю по полтора часа. Основа обучающей программы - это общая физическая подготовка, поддержание тонуса мышц и базовые навыки самообороны. После обучения участникам организуют показательные выступления перед другими каратистами на межрегиональном турнире.