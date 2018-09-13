2018-09-13T18:44:23+03:00
Общество

ГАЗ проведет конкурс для айтишников

К участию в хакатоне приглашаются программисты и разработчики, заинтересованные в развитии IT-новаций в автомобилестроении
Светлана СТРОКАН
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13 и 14 октября на площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде состоится конкурс для IT-специалистов — хакатона GAZtech. К участию в хакатоне приглашаются программисты и разработчики, заинтересованные в развитии IT-новаций в автомобилестроении.

Хакатон пройдет по нескольким номинациям: «Big Data и телематика в автомобилестроении», «Автоматизация производственных процессов», «Современные технологии в HR», в рамках которых участники мероприятия должны будут представить свои конкурсные работы. В качестве жюри и менторов хакатона выступят сотрудники компании, отвечающие за профильные направления.

Эксперты ГАЗа отберут лучшие работы в каждой номинации. Участники мероприятия смогут пообщаться с разработчиками автомобильной техники марки ГАЗ и получат возможность ознакомиться со спецификой применения информационных технологий в автомобилестроении.

- Мы проводим хакатон, который будет способствовать развитию научно-технического творчества среди молодежи и поможет расширить нашу команду IT-специалистов. Для победителей – это возможность получить уникальный опыт работы в современном автомобилестроении. Мы ждем от всех участников интересные проекты и желаем всем удачи, — рассказала директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре ГАЗа Елена Марштупа.

В настоящее время открыт прием заявок от участников. Победители получат денежные призы и возможность трудоустройства в компании.

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