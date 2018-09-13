Дуэльное фехтование и конный турнир пройдут на Щелоковском хуторе

СЕГОДНЯ 18:23 2018-09-13T18:23:36+03:00

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15 и 16 сентября 2018 года на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» состоится XI ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции эпохи средневековья «Приволжский штандарт

Фестиваль «Приволжский штандарт» проводится в одиннадцатый раз. За эти годы участниками фестиваля стали более 15 000 человек, было проведено множество мероприятий и зрелищных боев.

В программе фестиваля планируются зрелищный исторический бой, дуэльное фехтование, ярмарка средневековых товаров и народных промыслов, мастер-классы по средневековым ремеслам и костюму, исторические танцы, три спектакля средневекового театра, музыкальная программа, конные рыцари и конный турнир.

В «Приволжском штандарте» примут участие представители клубов исторической реконструкции и исторического фехтования из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Богородска, Дзержинска, Казани, Кирова, Москвы, Павлова, Перми, Санкт-Петербурга, Чебоксар и ряда других городов.