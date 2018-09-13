2018-09-13T18:23:36+03:00
Общество

Дуэльное фехтование и конный турнир пройдут на Щелоковском хуторе

Фестиваль клубов исторической реконструкции состоится в Нижнем Новгороде
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 и 16 сентября 2018 года на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» состоится XI ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции эпохи средневековья «Приволжский штандарт

Фестиваль «Приволжский штандарт» проводится в одиннадцатый раз. За эти годы участниками фестиваля стали более 15 000 человек, было проведено множество мероприятий и зрелищных боев.

В программе фестиваля планируются зрелищный исторический бой, дуэльное фехтование, ярмарка средневековых товаров и народных промыслов, мастер-классы по средневековым ремеслам и костюму, исторические танцы, три спектакля средневекового театра, музыкальная программа, конные рыцари и конный турнир.

В «Приволжском штандарте» примут участие представители клубов исторической реконструкции и исторического фехтования из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Богородска, Дзержинска, Казани, Кирова, Москвы, Павлова, Перми, Санкт-Петербурга, Чебоксар и ряда других городов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре новые школы откроются в Нижегородской области в 2018 году
Нижегородские пенсионеры бесплатно займутся каратэ и восточными единоборствами
Глеб Никитин принял отставку Александра Байера
ГАЗ проведет конкурс для айтишников
Владимир Исаев проверит готовность дорожных предприятий к зиме
Вопрос со школьными автобусами в Нижегородской области решат до конца 2018 года
Региональные следователи заподозрили «Нижегородский водоканал» в неуплате налогов
В «День спринтера» за первенство поборются 250 нижегородских пловцов
Из-за урагана в мае и пятен нефти на Волге резервный фонд Нижнего Новгорода исчерпал себя
Нижегородские прокуроры выявили увеличение уголовных дел в сфере ЖКХ
Школьники Автозаводского района пополнят ряды движения «Юнармия»
Фестиваль искусств стартовал в Большом Болдине
«Лимпопо» проводит конкурс на самую большую тыкву
Нижегородский фонд капремонта борется с недобросовестными подрядчиками
В нижегородской библиотеке организуют телемост с Гузелью Яхиной
В Нижнем Новгороде пройдут Международные соревнования по робототехнике
Нижегородцы стали меньше попадать в смертельные ДТП
25-летний велосипедист погиб под трамваем на Ярошенко
22 ливневые насосные станции реконструируют в Нижнем Новгороде
В Сосновском районе задержали похитителя спального мешка и камуфляжного костюма
В Нижнем Новгороде пропал 59-летний Владимир Шигин
Парк "Дубки" обзаведется новыми скамейками уже в сентябре 2018 года
Синоптики прогнозируют сильный ветер в Нижегородской области
В Дзержинске потушили ангар на Автозаводском шоссе
Представители делегации Саксонии обсудили в Нижнем Новгороде "Технологический форум"
Хоккеисты "Торпедо" уступили уфимцам на первом выездном матче сезона
Нижегородских школьников посвятят в Отряд юных инспекторов
Нижегородские приставы арестовали автомобиль должника, потому что тот не хотел выплачивать 600 000 рублей пострадавшему в ДТП