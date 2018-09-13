2018-09-13T17:46:44+03:00
Общество

Вопрос со школьными автобусами в Нижегородской области решат до конца 2018 года

Таким образом регион покроет актуальную потребность, которая составляет 116 автобусов
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вопрос со школьными автобусами в Нижегородской области решат до конца 2018 года. Об этом министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин сообщил журналистам по итогам заседания облправительства 13 сентября.

По словам чиновника, сейчас происходит оформление в лизинг 42 автобусов. К тому же до конца 2018 года из федерального центра в регионе приедут еще 56 автобусов, купленные за счет федерального бюджета. Плюс ко всему появится один школьный автобус для детей-инвалидов.

- Таким образом мы практически покрываем актуальную потребность, которая сегодня составляет 116 автобусов, - подчеркнул Злобин.

Чиновник также отметил, что такое в регионе впервые за последние несколько лет.

- Мы закупали 64 автобуса за три года, а тут за один год будет сразу 99 автобусов! - добавил министр.

Новые транспортные средства - модифицированные под школьные автобусы ПАЗы и ГАЗы.

Напомним, автобусы поступят согласно договоренностям, достигнутым в рамках встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и главы региона Глеба Никитина 28 августа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре новые школы откроются в Нижегородской области в 2018 году
Нижегородские пенсионеры бесплатно займутся каратэ и восточными единоборствами
Глеб Никитин принял отставку Александра Байера
ГАЗ проведет конкурс для айтишников
Дуэльное фехтование и конный турнир пройдут на Щелоковском хуторе
Владимир Исаев проверит готовность дорожных предприятий к зиме
Региональные следователи заподозрили «Нижегородский водоканал» в неуплате налогов
В «День спринтера» за первенство поборются 250 нижегородских пловцов
Из-за урагана в мае и пятен нефти на Волге резервный фонд Нижнего Новгорода исчерпал себя
Нижегородские прокуроры выявили увеличение уголовных дел в сфере ЖКХ
Школьники Автозаводского района пополнят ряды движения «Юнармия»
Фестиваль искусств стартовал в Большом Болдине
«Лимпопо» проводит конкурс на самую большую тыкву
Нижегородский фонд капремонта борется с недобросовестными подрядчиками
В нижегородской библиотеке организуют телемост с Гузелью Яхиной
В Нижнем Новгороде пройдут Международные соревнования по робототехнике
Нижегородцы стали меньше попадать в смертельные ДТП
25-летний велосипедист погиб под трамваем на Ярошенко
22 ливневые насосные станции реконструируют в Нижнем Новгороде
В Сосновском районе задержали похитителя спального мешка и камуфляжного костюма
В Нижнем Новгороде пропал 59-летний Владимир Шигин
Парк "Дубки" обзаведется новыми скамейками уже в сентябре 2018 года
Синоптики прогнозируют сильный ветер в Нижегородской области
В Дзержинске потушили ангар на Автозаводском шоссе
Представители делегации Саксонии обсудили в Нижнем Новгороде "Технологический форум"
Хоккеисты "Торпедо" уступили уфимцам на первом выездном матче сезона
Нижегородских школьников посвятят в Отряд юных инспекторов
Нижегородские приставы арестовали автомобиль должника, потому что тот не хотел выплачивать 600 000 рублей пострадавшему в ДТП