СЕГОДНЯ 17:46 2018-09-13T17:46:44+03:00

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Вопрос со школьными автобусами в Нижегородской области решат до конца 2018 года. Об этом министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин сообщил журналистам по итогам заседания облправительства 13 сентября.

По словам чиновника, сейчас происходит оформление в лизинг 42 автобусов. К тому же до конца 2018 года из федерального центра в регионе приедут еще 56 автобусов, купленные за счет федерального бюджета. Плюс ко всему появится один школьный автобус для детей-инвалидов.

- Таким образом мы практически покрываем актуальную потребность, которая сегодня составляет 116 автобусов, - подчеркнул Злобин.

Чиновник также отметил, что такое в регионе впервые за последние несколько лет.

- Мы закупали 64 автобуса за три года, а тут за один год будет сразу 99 автобусов! - добавил министр.

Новые транспортные средства - модифицированные под школьные автобусы ПАЗы и ГАЗы.

Напомним, автобусы поступят согласно договоренностям, достигнутым в рамках встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и главы региона Глеба Никитина 28 августа.