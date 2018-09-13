Региональные следователи заподозрили «Нижегородский водоканал» в неуплате налогов

СЕГОДНЯ 17:14 2018-09-13T17:14:51+03:00

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У региональных следователей появились вопросы, касающиеся налоговой отчетности «Нижегородского водоканала» за 2013 год. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

При этом отмечается, что ежегодно водоканал проходит необходимые налоговые проверки. Согласно информации, по результатам всех пройденных проверок, в том числе по итогам 2013 года, нарушений в налоговой отчетности выявлено не было.

Напомним, "Нижегородский водоканал" подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 65,8 миллионов рублей. По данным регионального СУ СК РФ, лицо из числа руководства ОАО "Нижегородский водоканал" путем подписания налоговой декларации, в которой были лживые данные о сумме подлежащего уплате налога на добавленную стоимость, совершило действия, направленные на уклонение от уплаты налогов в сумме свыше 65,836 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

Согласно предоставленной информации, возбуждено уголовное дело.