В «День спринтера» за первенство поборются 250 нижегородских пловцов

СЕГОДНЯ 16:57 2018-09-13T16:57:31+03:00

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14 сентября 2018 года в 14.00 в бассейне «Нижегородец» стартуют традиционные соревнованиями по плаванию «День спринтера».

Организаторами турнира являются департамент по спорту и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода и Общественная организация «Федерация плавания Нижегородской области».

В программу соревнований включена только самая короткая спринтерская дистанция - 50 метров. Каждый спортсмен выйдет на старт четыре раза и проплывет ее всеми способами плавания.

Среди участников неоднократный призер чемпионата Европы, победитель всемирной летней Универсиады, неоднократный победитель чемпионата и Кубка России, рекордсмен России, заслуженный мастер спорта России Олег Костин, бронзовый призер чемпионата мира и Европы, победитель чемпионата Европы среди юниоров, победитель чемпионата и Кубка России, неоднократный призер этапов Кубка мира Михаил Доринов, призер этапа Кубка мира Максим Третьяков, победители и призеры первенства России Олеся Васькова, Николай Шушпанов, Анатолий Нестеров, Екатерина Добровольская. Всего же на старт выйдут 250 спортсменов из 15 клубов Нижегородской области.

Победители и призеры будут определяться на каждой дистанции, а также в многоборье по сумме четырех дистанций.