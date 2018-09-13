2018-09-13T16:13:41+03:00
Общество

Из-за урагана в мае и пятен нефти на Волге резервный фонд Нижнего Новгорода исчерпал себя

Поэтому в фонд планируют добавить 15 миллионов рублей
Светлана СТРОКАН
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Резервный фонд Нижнего Новгорода увеличат на 15 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании комиссии гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 13 сентября 2018 года.

- В связи с майским ураганом и нефтяных пятен на Волге, средства фонда оказались практически исчерпаны, так как деньги выделялись на ликвидацию последствий после катаклизмов, — заявил на заседании директор департамента финансов города Юрий Мочалкин.

- Сколько же средств осталось на данный момент осталось в резервном фонде города? — поинтересовался председатель профильной комиссии, депутат Марк Фельдман. - В этом году было много происшествий, связанных с ветрами и ливнями. Все это форс-мажорные затраты, которые, как правило, покрываются из резервного фонда города. Это стандартная практика, когда администрация Нижнего Новгорода имеет дополнительную сумму в 10 миллионов рублей, 15 миллионов рублей или 25 миллионов рублей. Минимального порога резервного фонда у администрации города нет. Эти деньги должны быть.

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