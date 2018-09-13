Нижегородские прокуроры выявили увеличение уголовных дел в сфере ЖКХ
Нижегородцы стали совершать больше преступлений в сфере ЖКХ. Региональная прокуратура выявила увеличение уголовных преступлений на 23% за восемь месяцев.
Количество поставленных на учет преступлений выросло на 14,7%, из них наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Московском районе Нижнего Новгорода и в Выксунском районе.Об этом стало известно от прокуроров Нижегородской области.
В суд направлено 26 уголовных дел, что на 23% больше аналогичного периода прошлого года, при этом нераскрытых преступлений данной категории в базе данных прокуратуры области нет.
Подобные преступления обычно совершаются путем присвоения денег граждан за коммунальные услуги – около 50%. Вторая половина преступлений связана с кражей денег.
Размер добровольно возмещенного ущерба и имущества, на которое наложен арест, за 8 месяцев 2018 года составил 61 миллионов рублей, что в 12 раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.