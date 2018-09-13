Нижегородские прокуроры выявили увеличение уголовных дел в сфере ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-13T15:20:32+03:00

За 8 месяцев в суд направлено 26 уголовных дел. Это на 23% больше, чем в прошлом году

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Нижегородцы стали совершать больше преступлений в сфере ЖКХ. Региональная прокуратура выявила увеличение уголовных преступлений на 23% за восемь месяцев.

Количество поставленных на учет преступлений выросло на 14,7%, из них наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Московском районе Нижнего Новгорода и в Выксунском районе.Об этом стало известно от прокуроров Нижегородской области.

В суд направлено 26 уголовных дел, что на 23% больше аналогичного периода прошлого года, при этом нераскрытых преступлений данной категории в базе данных прокуратуры области нет.

Подобные преступления обычно совершаются путем присвоения денег граждан за коммунальные услуги – около 50%. Вторая половина преступлений связана с кражей денег.

Размер добровольно возмещенного ущерба и имущества, на которое наложен арест, за 8 месяцев 2018 года составил 61 миллионов рублей, что в 12 раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.