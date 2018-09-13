Школьники Автозаводского района пополнят ряды движения «Юнармия»

СЕГОДНЯ 14:57 2018-09-13T14:57:22+03:00

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14 сентября 2018 года в 14.00 в школе №124 Автозаводского района состоится торжественное мероприятие, посвященное вступлению новых членов в ряды движения «Юнармия».

В качестве почетных гостей на праздник приглашены ветераны Великой Отечественно войны, представители районного управления образования, военного комиссариата.

Школьники принесут торжественную клятву юнармейца. Затем им вручат нагрудные знаки движения. После этого ребята выступят перед собравшимися с музыкальными номерами.

Справка

Юнармия - всероссийское военно-патриотическое общественное движение. Зарегистрировано 29 июля 2016 года. Его главной целью является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян в возрасте от 8 лет и старше.

Участником движения может стать любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. Региональные штабы открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также в некоторых других странах.