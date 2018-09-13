Фестиваль искусств стартовал в Большом Болдине

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-13T14:42:10+03:00

Изменить размер текста: A A

13 сентября 2018 года в селе Большое Болдино стартовал Международный фестиваль «Золотое Болдино». Фестиваль объединил разные жанры искусства – живопись, поэзию, музыку и театр.

В дни фестиваля в Пушкинской усадьбе будет проходить международный пленэр художников. Участники и гости фестиваля смогут стать свидетелями того, как рождаются произведения искусства. Работы художников посвящены известной всему миру Болдинской осени.

По итогам живописного пленэра в выставочном зале городской картинной галереи откроется выставка живописи, графики и керамики. Вход на выставку свободный.

В программе фестиваля: праздничный крестный ход по селу Большое Болдино со святынями Николаевского крестного хода, фестиваль колокольного звона.

Нижегородский театр «Кораблик детства» представит два спектакля для детей: «Кошкин дом» (3+) и «Ласточка» (14+). В рамках фестиваля в Большеболдинском культурно-досуговом центре также пройдут творческие вечера с выступлениями артистов.

Изюминка фестиваля - Пушкинский бал, который состоится после торжественного закрытия фестиваля в культурном центре. Участники фестиваля смогут окунуться в атмосферу эпохи, в которой жил и творил великий поэт Пушкин.

Фестиваль пройдет до 23 сентября 2018 года.