СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-13T14:35:51+03:00

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Зоопарк «Лимпопо» проводит конкурс на самую большую тыкву.

- Тыквы нужно привозить привозить на парковку зоопарка и обращаться к охране – ваши тыквы примут, взвесят и запишут ваши контактные данные, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Победителей ждут призы в виде садовой тачки, набора садовых инструментов или лейка. Тыквы на конкурс принимаются по 3 октября включительно, а итоги подведут на следующий день 4 октября.

Также сотрудники зоопарка напоминают, что излишки урожая можно сдать в зоопарк на корм зверям.

- Мы принимаем от всех желающих помочь зоопарку ягоды, грибы, фрукты и овощи – все, что выросло на ваших приусадебных участках, собрано в лесах. Принесенные вами вкусности будут заготовлены впрок и пойдут на корм для животных на зиму. Мы принимаем еловые шишки, грибы, черноплодную и обычную рябину, калину, клюкву, бруснику, яблоки, груши, морковь, кабачки, тыкву другие овощи и фрукты, - добавили сотрудники. Самые активные будут награждены.

Принести урожай для заготовки кормов на зиму можно в любой будний день с 8:00 до 17:00 в администрацию зоопарка «Лимпопо» по адресу: Нижний Новгород, ул. Ярошенко, 7 Б.