Нижегородский фонд капремонта борется с недобросовестными подрядчиками

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-13T14:27:26+03:00

В реестр недобросовестных подрядных организаций включены четыре компании, работающие в Нижегородской области

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Для обеспечения своевременного и качественного проведения работ Фонд повысил требования к подрядным компаниям.

По условиям нового договора ужесточились условия оплаты аванса, были введены штрафные санкции за нарушения пунктов договора, а также появилась обязанность страхования по возмещению ущерба, возникшего в ходе проведения работ по вине подрядчика.

- Подрядчики должны пройти предварительный отбор в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, по результатам которого организацию включают в реестр квалифицированных подрядных организаций. И только после этого она допускается до участия в конкурсе. С начала года поданы заявления о включении 18 компаний в реестр недобросовестных подрядных организаций, - сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Геннадий Дурдаев.

По решению ФАС Нижегородской области в реестр недобросовестных подрядных организаций включены четыре компании, работающие в Нижегородской области. Теперь в течение трех лет они не смогут участвовать в аукционах, проводимых в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.