2018-09-13T13:16:38+03:00
Общество

В нижегородской библиотеке организуют телемост с Гузелью Яхиной

С российской писательницей можно будет пообщаться онлайн и задать вопросы
Светлана СТРОКАН
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18 сентября с 13 до 15 часов в библиотеке имени Шевченко на проспекте Гагарина 112 пройдет встреча с российской писательницей Гузель Яхиной. Пообщаться с поэтессой можно будет онлайн, так как сотрудники библиотеки организуют телемост.

Такой формат позволит посетителям видеть и слышать писателя, лично общаться, задавать вопросы. Лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» ответит на вопросы, расскажет о своем творчестве и планах на будущее.

Справка

#ТелемостсАвтором – международный библиотечный проект, соединяющий библиотеки мира и позволяющий читателям лично встречаться и общаться с писателями в режиме телемоста из ближайшей библиотеки.

Гузель Яхина — российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».

По данным на апрель 2018 года первый роман Гузель Яхиной издан на 20 языках мира.

Cтала автором «Тотального диктанта» в 2018 году. Три текста для разных часовых поясов, названные «Утро», «День» и «Вечер», вошли в роман «Дети мои».

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