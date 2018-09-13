2018-09-13T12:32:07+03:00
Общество

Нижегородцы стали меньше попадать в смертельные ДТП

Смертность от ДТП в Нижегородской области снизилась почти на 11%
Светлана СТРОКАН
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Нижегородстат опубликовал информацию о демографической ситуации в регионе за январь-июль 2018 года. Как сообщает ведомство, в области было зарегистрировано 18 530 родившихся и 29 268 человек умерших.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся уменьшилось на 1 253 младенца или на 6,3%. Количество умерших увеличилось на 1 025 человек или на 3,6%.

Зато в Нижегородской области существенно снизилось количество смертей в результате ДТП - на 10,8%. По данным министерства здравоохранения региона, за 7 месяцев 2018 года снижение смертности зарегистрировано по шести группам: от болезней системы кровообращения (-1,6%), от новообразований (-5,5%), в том числе злокачественных (-6,5%), от туберкулеза (-4,8%), от случайных отравлений алкоголем (-7,5%), от самоубийств (-5,0%) и от всех видов транспортных несчастных случаев (-4,6%).

За январь – июль 2018 года в Нижегородскую область прибыло 17 095 человек и убыло 19 326 человек. Отрицательное сальдо миграции составило 2 231 человек.

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