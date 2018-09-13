2018-09-13T12:21:30+03:00
Общество

25-летний велосипедист погиб под трамваем на Ярошенко

Стаж водителя трамвая достигает восьми лет
Светлана СТРОКАН
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12 сентября около восьми вечера на улице Ярошенко трамвай насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

41-летняя женщина — водитель трамвая «Т-3», совершила наезд на велосипедиста, который пересекал трамвайные пути. Женщина управляла трамваем в течение восьми лет.

25-летний велосипедист скончался от смертельного ранения.

Ранее, 4 мая на улице Нахимова, трамвай сбил пешехода, который стоял на остановке. ДТП произошло в девять часов утра. Женщине-водителю 36 лет, из них один год она управляла трамваем.

65-летняя пострадавшая была госпитализирована с переломом шейки бедра.

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