22 ливневые насосные станции реконструируют в Нижнем Новгороде
Больной вопрос — нижегородские ливневки и их модернизацию обсудили на комиссии по городскому хозяйству городской Думы. Речь шла о создании единой системы ливневой канализации, которая находится в стадии разработки и вынесена на обсуждение депутатов.
- Вся система ливневой канализации города достаточно обширная и требует составления плана мероприятий, в который войдут первоочередные работы на самых подтопляемых участках, а их у нас сейчас более ста, - отметил Носков.
По словам директора МП «Инженерные сети» Алексея Ежкова, первым пунктом программы станет реконструкция 22 ливневых станций, которые никем не обслуживаются уже много лет.
- В следующем году намечены реконструкция и строительство сетей ливневой канализации на пяти проблемных участках - ливневая насосная станция №5 на Автозаводе, строительство сети на улице Новикова-Прибоя в районе завода «Теплообменник», реконструкция сети на улицах Ковалихинская, Маршала Казакова, в районе остановки «Школьная» и строительство сети на улицах Октябрьской, Алексеевской. Затраты на реализацию по строительству на этих участках по предварительным оценкам составят порядка 500 млн рублей, - резюмировал Алексей Ежков.