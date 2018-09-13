2018-09-13T11:52:21+03:00
Общество

В Сосновском районе задержали похитителя спального мешка и камуфляжного костюма

32-летний нижегородец ранее судим
Светлана СТРОКАН
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В Сосновском районе полицейские задержали 32-летнего жителя деревни Нестиары Воскресенского района. Мужчина подозревается в краже вещей из жилого дома.

В дежурную часть отдела полиции (дислокация - поселок Сосновское) межмуниципального отдела МВД России «Павловский» 8 сентября 2018 года поступила информация о краже спального мешка и камуфляжного костюма из частного дома в деревне Марфино.

Сотрудники полиции нашли неосторожного похитителя по следам пальцев рук и установили личность злоумышленника, который ранее уже был судим. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном злоумышленник сознался. По факту тайного хищения имущества из частного дома возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в содеянном сознался. Сейчас по данному делу ведется следствие.

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