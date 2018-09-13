2018-09-13T11:38:51+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде пропал 59-летний Владимир Шигин

В последний раз мужчину видели седьмого сентября
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

59-летнего Владимира Шигина разыскивают в Нижегородской области. Седьмого сентября, в пятницу, мужчина выехал с улицы Енисейской в сторону Московского вокзала. Больше Владимира никто не видел. Пропавший собирался выехать в деревню Тайново Борского района. Об этом стало известно от представителей поисково-спасательного отряда "Волонтер".

Мужчина высокого роста — 172 сантиметра, худой, с темными волосами с сединой и серыми глазами. В пятницу был одет в джинсовую жилетку, синюю рубашку и голубые джинсы. На ногах — светло-зеленые ботинки. Из особых примет выделяют отсутствие зубов и усы.

Волонтеры просят сообщать информацию по номеру 8 (831) 291-51-51 или по горячей линии 102.

Напомним, в Нижнем Новгороде оыскали пропавшую на Автозаводе Ксюшу Афанасьеву. Девочка вышла в школу около 7 утра и не вернулась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородские прокуроры выявили увеличение уголовных дел в сфере ЖКХ
Школьники Автозаводского района пополнят ряды движения «Юнармия»
Фестиваль искусств стартовал в Большом Болдине
«Лимпопо» проводит конкурс на самую большую тыкву
Нижегородский фонд капремонта борется с недобросовестными подрядчиками
В нижегородской библиотеке организуют телемост с Гузелью Яхиной
В Нижнем Новгороде пройдут Международные соревнования по робототехнике
Нижегородцы стали меньше попадать в смертельные ДТП
25-летний велосипедист погиб под трамваем на Ярошенко
22 ливневые насосные станции реконструируют в Нижнем Новгороде
В Сосновском районе задержали похитителя спального мешка и камуфляжного костюма
Парк "Дубки" обзаведется новыми скамейками уже в сентябре 2018 года
Синоптики прогнозируют сильный ветер в Нижегородской области
В Дзержинске потушили ангар на Автозаводском шоссе
Представители делегации Саксонии обсудили в Нижнем Новгороде "Технологический форум"
Хоккеисты "Торпедо" уступили уфимцам на первом выездном матче сезона
Нижегородских школьников посвятят в Отряд юных инспекторов
Нижегородские приставы арестовали автомобиль должника, потому что тот не хотел выплачивать 600 000 рублей пострадавшему в ДТП