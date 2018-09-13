В Нижнем Новгороде пропал 59-летний Владимир Шигин

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-13T11:38:51+03:00

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59-летнего Владимира Шигина разыскивают в Нижегородской области. Седьмого сентября, в пятницу, мужчина выехал с улицы Енисейской в сторону Московского вокзала. Больше Владимира никто не видел. Пропавший собирался выехать в деревню Тайново Борского района. Об этом стало известно от представителей поисково-спасательного отряда "Волонтер".

Мужчина высокого роста — 172 сантиметра, худой, с темными волосами с сединой и серыми глазами. В пятницу был одет в джинсовую жилетку, синюю рубашку и голубые джинсы. На ногах — светло-зеленые ботинки. Из особых примет выделяют отсутствие зубов и усы.

Волонтеры просят сообщать информацию по номеру 8 (831) 291-51-51 или по горячей линии 102.

Напомним, в Нижнем Новгороде оыскали пропавшую на Автозаводе Ксюшу Афанасьеву. Девочка вышла в школу около 7 утра и не вернулась.