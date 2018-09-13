2018-09-13T11:00:22+03:00
Общество

Парк "Дубки" обзаведется новыми скамейками уже в сентябре 2018 года

В октябре предполагается привезти оборудование для детской площадки
Светлана СТРОКАН
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Скамейки и урны установят в парке "Дубки" в Нижнем Новгороде в сентябре 2018 года. Как информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. директора департамента благоустройства Романа Ухабина, в первый месяц осени в парке "Дубки" будут установлены скамейки и урны, сделано новое освещение территории.

По его словам, в октябре предполагается привезти оборудование для детской площадки.

- Уже проведены работы по наведению парковой территории в порядок. В частности, убрано свыше 500 кубометров валежника, — сообщил Роман Ухабин.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по благоустройству парка "Дубки" подрядчик обязуется завершить до 14 сентября. Планируются мероприятия по обновлению мощения основных направлений тропиночной сети, устройству детской игровой зоны с оборудованием для всех возрастных групп, а также для детей с ограниченными возможностями, и созданию набивной дорожки для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка. Стоимость работ составит 30 млн рублей.

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