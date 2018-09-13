2018-09-13T10:47:49+03:00
Общество

Синоптики прогнозируют сильный ветер в Нижегородской области

Порывы будут достигать 15-20 м/с
Светлана СТРОКАН
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13 сентября в Нижнем Новгороде ожидаются порывы юго-западного, западного ветра до 15-20 м/с. Ветра прогнозируют синоптики в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них свои автомобили.

- Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

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