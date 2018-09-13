В Дзержинске потушили ангар на Автозаводском шоссе

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-13T10:25:31+03:00

Завод "Нижегородхим" горел в этот же день, утром

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12 сентября на Автозаводском шоссе в Дзержинске загорелся ангар. Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:15 вечера. Загорелась площадь в пять квадратных метров. Сотрудникам пожарных служб в короткие сроки удалось ликвидировать открытое горение.

- Данное происшествие не имеет отношения в пожару, произошедшему утром. Речь идет о разных зданиях, находящихся на расстоянии порядка 100 квадратных метров друг от друга, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, в этот же день 12 сентября около 10 утра загорелось помещение Дзержинского предприятия. Полностью устранить пожар удалось около 13:00. Огонь вспыхнул из-за разлитого растворителя. В реультате пожара — один нижегородец в больнице с ожогами, другого спасти не удалось. Семье погибшего выплатят материальную помощь в размере 200 000 рублей.